UFR SEGGAT – MRSH, le mardi 30 novembre à 14:30

Monsieur [Rodrigue Tido Takeng](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/rodrigue-tido-takeng) (pôle Politiques Publiques, Vote et Démocratie) Thème de recherche : ** »Εssais sur la répartitiοn des gains dans un jeu cοοpératif : indice d’interactiοn, valeur de Shapley-Οwen, valeur de Μyersοn »** Sous la direction du Professeur Sébastien COURTIN (Université de Caen Normandie). Composition du jury : * M. BEAL SYLVAIN – Professeur des universités – Université de Franche Comté , rapporteur avant soutenance * M. COURTIN Sebastien – Maître de conférences – Université Caen Normandie, examinateur * M. GRABISCH MICHEL – Professeur des universités – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , rapporteur avant soutenance * Mme LARUELLE ANNICK – Professeur des universités – University of the Basque Country , examinateur * Mme LEBON Isabelle – Professeur des universités – Université Caen Normandie, examinateur La soutenance est accessible sous condition de pass sanitaire. « Εssais sur la répartitiοn des gains dans un jeu cοοpératif : indice d’interactiοn, valeur de Shapley-Οwen, valeur de Μyersοn » UFR SEGGAT – MRSH Université de Caen Normandie Caen Calvados

