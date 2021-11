Rennes IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine, Rennes Soutenance de thèse de Madame Pascale GENTIL IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Madame [Pascale GENTIL](https://crem.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/pascale-durand-gentil) (pôle ORN – Organisations, Réseaux, Numérique) **Thème de recherche : « Comment les managers de proximité développent-ils une capacité à mobiliser l’intelligence collective de leurs équipes ? »** Sous la direction du Professeur Frédérique CHEDOTEL (Université d’Angers). Composition du jury : * Professeur Laurent TASKIN, Louvain School of Management – examinateur * Professeur Christian DEFELIX, Université Grenoble Alpes – examinateur * Madame Jennifer URASADETTAN, Maître de conférences HDR, Université de Rennes 2 – examinateur * Professeur Sabrina LOUFRANI, Université Côte d’Azur – rapporteur avant soutenance * Professeur Nathalie RAULET CROSET, Université Paris 1 – rapporteur avant soutenance La soutenance est ouverte au public. « Comment les managers de proximité développent-ils une capacité à mobiliser l’intelligence collective de leurs équipes ? » IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

