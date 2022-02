Soutenance de thèse de Juliette Simon Amphithéâtre Concorde,Bâtiment U4,Université Toulouse III-Paul Sabatier, 4 mars 2022, Toulouse.

### Juliette SIMON Carbon nanotubes for the electrostimulated transdermal delivery of therapeutic molecules —————————————————————————————- ### PhD Thesis committee * Pr. Véronique Préat, Louvain Drug Research Institute, Louvain, Rapporteur * Pr. Olivier Chauvet, Institut des Matériaux de Nantes Jean Rouxel, Nantes, Rapporteur * Dr. Mathieu Pinault, Laboratoire Edifices Nanométriques, CEA, Saclay, Examiner * Pr. Bettina Couderc, Institut Claudius Regaud – IUCT-Oncopole, Toulouse, Examiner * Dr. Emmanuel Flahaut, CIRIMAT, Toulouse, Surpervisor * Dr. Muriel Golzio, IPBS, Toulouse, Surpervisor

The defence is open, sanitary pass is compulsory.

