Soutenance de thèse de Jordan Dezalay EN VISIOCONFERENCE ISMO VISIOCONFERENCE, 15 février 2022, Orsay.

Dynamique de relaxation des états excités de molécules d’intérêt biologiques —————————————————————————- Cette thèse porte sur l’étude des mécanismes de désexcitation dans les molécules d’intérêt biologiques, telles que les bases de l’ADN protonées et hydratées à la suite de l’absorption d’un photon UV. Cette étude revêt un intérêt majeur pour la photostabilité des molécules du vivant. Le premier objectif de la thèse porte sur la caractérisation des processus de relaxation des états excités en contrôlant l’énergie d’excitation déposée dans la molécule. Pour ce faire, des expériences de spectroscopie de photodissociation et de pompe-sonde mutli-échelle et de cinétique d’apparition des fragments ont été réalisées en trappe de Paul refroidie à 10 K. Le deuxième objectif de cette thèse porte sur la caractérisation des effets d’environnement sur les processus de relaxation des bases de l’ADN. Pour ce faire, nous avons couplé une trappe ionique octopolaire contrôlée en température à la trappe de Paul dans le but de produire des espèces hydratées. Nous avons obtenu les spectres UV des monohydrates protonés des bases de l’ADN à 10 K. Afin de caractériser les structures hydratées piégées dans la trappe de Paul, nous avons effectué non seulement des expériences de photodissociation infrarouge mais aussi des expériences à deux couleurs, infrarouge et UV, qui permettent d’atteindre une sélectivité conformationnelle. L’attribution des spectres IR et UV repose sur des calculs ab initio que nous avons effectués. _**Nous contacter avant le 15 février 12h pour disposer du lien :**_ [http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2638](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2638)

