Soutenance de thèse de Joffrey Fréreux EN VISIOCONFERENCE ISMO VISIOCONFERENCE, 22 février 2022, Orsay.

ISMO VISIOCONFERENCE, le mardi 22 février à 14:00

Production par une flamme et spectroscopie laser UV d’analogues aromatiques d’intérêt pour le milieu interstellaire. ——————————————————————————————————————– ### Thèse de Joffrey Fréreux, ISMO Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (notés PAHs) et leurs dérivés ont un intérêt majeur pour le milieu interstellaire (noté ISM) notamment à travers l’hypothèse PAHs énoncée par Léger et Puget en 1984. Les Bandes Infrarouges Aromatiques, signatures spectrales en émissions de l’ISM, sont largement attribuées par la communauté à ces molécules et seraient une observation visible du mécanisme lié à l’hypothèse PAHs. Malheureusement, peu d’informations sont disponibles pour contraindre la structure de ces molécules. Les premiers pas vers l’identification de structures de PAHs pour l’ISM sont très récents grâce à l’identification de l’indène C9H8 et du cyanonaphthalène C10H7CN en 2021. Déterminer les transitions électroniques d’isomères spécifiques de PAHs permettrait alors de contraindre les structures des molécules responsables des signatures en absorption de l’ISM et en particulier du bump, la bande d’absorption géante à 217 nm. La spectroscopie électronique d’un nombre conséquent de PAHs jusqu’à des masses similaires au pyrène C16H10 (202 u) a été réalisée dans le domaine 215-285 nm. Le dispositif expérimental Nanograins est présenté et les développements instrumentaux développés spécifiquement pour cette spectroscopie sont brièvement introduits. Les spectres UV de PAHs connus dans les processus de combustion sont comparés avec la littérature. Des spectres non référencés sont discutés. En particulier, les spectres attribués aux dérivés du naphtalène avec une forte composante aliphatique (allant jusqu’au C29H46) ont été mesurés et présentent une large transition électronique similaire au bump interstellaire. **Le lien pour assister à la thèse en Visioconférence doit être demandé avant le 22 février, 12 h :** [[http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2643](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2643)](http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2643)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T17:00:00