Soutenance de thèse d’Adrien MAU

——————————– ### Développements pour l’imagerie quantitative et à haut contenu en microscopie de fluorescence classique et super-résolue La microscopie de fluorescence et la microscopie de localisation de molécules uniques (SMLM) permettent d’imager des parties spécifiques d’un échantillon et sont un outil indispensable en Biologie. Cependant ces imageries sont généralement qualitatives et limitées en taille de champ ainsi qu’en temps d’acquisition. Ces limites sont intimement liées aux propriétés de l’illumination, qui n’est optimale ni en terme d’uniformité, ni en contrôle de l’éclairement.

Nous proposons une nouvelle méthode d’illumination nommée ASTER (Adaptable Scanning for Tunable Excitation Regions), capable de délivrer une illumination modulable et uniforme, et compatible avec les méthodes de sectionnement optique classiques. Nous l’appliquons en premier lieu à la microscopie de fluorescence où nous montrons sa compatibilité avec l’imagerie d’échantillons vivants. Ensuite, nous démontrons l’obtention de résolutions uniformes en SMLM ainsi que le potentiel de la modulabilité d’ASTER. Il est ainsi possible de réduire le fond ambiant, d’imager des champs larges de 200×200µm² ou de réaliser une image SMLM sur l’ordre de quelques minutes.

Enfin, nous présentons l’implémentation dans un dispositif abbelight d’une méthode d’imagerie multi-couleur en SMLM permettant d’imager plusieurs structures simultanément avec des cross-talk de l’ordre de 2%. Cette méthode est quantifiée analytiquement et appliquée à l’imagerie à deux et trois couleurs, ainsi qu’à l’imagerie 3D. Différentes pistes d’amélioration d’ASTER et de l’imagerie multi couleur sont ensuite proposées. Pour disposer du lien :

http://www.ismo.universite-paris-saclay.fr/spip.php?article2471

