Sortie mycologique en forêts de Soustons Soustons Soustons, 30 septembre 2023, Soustons.

Sortie mycologique en forêts de Soustons 30 septembre et 1 octobre Soustons Inscription obligatoire, limitée à 20aine de personnes

Recherche et récolte des champignons présents en forêts communales puis présentation de leurs biologies et caractéristiques par l’association SOMYLA.

Les espèces identifiées enrichiront l’Atlas de la Biodiversité Communale qu’entreprend la commune de Soustons et ses partenaires, et ce durant les 3 prochaines années.

Se munir de paniers, de vêtements adaptés en sortie en forêt et à la météo.

Soustons Route de Peleusec, 40140 Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « severine.guyot@mairie-soustons.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 54 00 01 27 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

Champignon Mycologie

Brigitte Maugeais.SOMYLA