Noël 2023 à Soustons Soustons, 15 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

A Soustons, la magie de Noël sera célébrée durant le week-end des 15, 16 et 17 décembre 2023. Des animations, des spectacles et des rendez-vous festifs seront proposés aux petits et aux grands, pendant ces trois jours, dans tout le cœur de ville..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Soustons will be celebrating the magic of Christmas over the weekend of December 15, 16 and 17, 2023. Entertainment, shows and festive events will be on offer for young and old alike, throughout the heart of the town.

Soustons celebrará la magia de la Navidad durante el fin de semana del 15, 16 y 17 de diciembre de 2023. Entretenimiento, espectáculos y eventos festivos se ofrecerán para grandes y pequeños durante los tres días en el corazón de la ciudad.

In Soustons wird der Zauber von Weihnachten am Wochenende des 15., 16. und 17. Dezember 2023 gefeiert. An diesen drei Tagen werden im gesamten Stadtkern Animationen, Shows und festliche Veranstaltungen für Groß und Klein angeboten.

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI LAS