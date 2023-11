Les animations et collectes de fonds du Téléthon Soustons, 8 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Vendredi 8 décembre : Vente de décorations de Noël confectionnées par les ateliers « Couture et Tricot gourmand » de la Maison des Citoyens/La Passerelle – Ehpad de Soustons de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Du 4 au 9 décembre : Cours de Yoga et collectes avec l’association « Zen en soi »

Les 9 et 10 décembre : Matches de foot et collectes avec le Seignosse Capbreton Soustons Football Club

Samedi 9 décembre : Vente de travaux de couture et objets de décoration avec l’Amicale des Retraités soustonnais – Salle Madeleine Mora – de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Samedi 9 décembre : Animations à la salle A Noste de 14h à 17h avec basket-fauteuil et parcours slalom proposés par Handiville, jeux géants en bois, expo de créations réalisées par les enfants du Centre de loisirs de Soustons, vente de décorations de Noël confectionnées par les ateliers « Couture et Tricot gourmand » ..

Friday December 8: Sale of Christmas decorations made by the « Couture et Tricot gourmand » workshops at Maison des Citoyens/La Passerelle – Ehpad de Soustons from 10am to 12pm and 1:30pm to 5pm

December 4 to 9: Yoga classes and collections with the « Zen en soi » association

December 9 and 10: Football matches and collections with the Seignosse Capbreton Soustons Football Club

Saturday December 9: Sale of sewing and decorative items with the Amicale des Retraités soustons – Salle Madeleine Mora – 10:30am to 12:30pm and 2:30pm to 5pm

Saturday December 9: Activities at the Salle A Noste from 2pm to 5pm with wheelchair basketball and slalom course proposed by Handiville, giant wooden games, exhibition of creations by children from the Soustons Leisure Center, sale of Christmas decorations made by the « Couture and Tricot gourmand » workshops.

Viernes 8 de diciembre: Venta de adornos navideños realizados por los talleres « Couture et Tricot gourmand » de la Maison des Citoyens/La Passerelle – Ehpad de Soustons de 10.00 a 12.00 y de 13.30 a 17.00 horas

Del 4 al 9 de diciembre: clases de yoga y colectas con la asociación « Zen en soi

9 y 10 de diciembre: Partidos de fútbol y colectas con el Club de Fútbol Seignosse Capbreton Soustons

Sábado 9 de diciembre: Venta de artículos de costura y decoración con la Amicale des Retraités soustons – Salle Madeleine Mora – de 10.30 a 12.30 h y de 14.30 a 17 h

Sábado 9 de diciembre: Actividades en la Salle A Noste de 14:00 a 17:00 h con baloncesto en silla de ruedas y un recorrido de slalom organizado por Handiville, juegos gigantes de madera, exposición de creaciones de los niños del Centro de Ocio de Soustons y venta de adornos navideños realizados por los talleres « Couture y Tricot gourmand ».

Freitag, 8. Dezember: Verkauf von Weihnachtsdekorationen, die von den Workshops « Couture et Tricot gourmand » des Maison des Citoyens/La Passerelle – Ehpad in Soustons von 10 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr angefertigt wurden

Vom 4. bis 9. Dezember: Yogakurse und Sammlungen mit dem Verein « Zen en soi »

9. und 10. Dezember: Fußballspiele und Spendenaktionen mit dem Seignosse Capbreton Soustons Football Club

Samstag, 9. Dezember: Verkauf von Näharbeiten und Dekorationsartikeln mit der Amicale des Retraités Soustonnais – Salle Madeleine Mora – von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr

Samstag, 9. Dezember: Animationen im Saal A Noste von 14 bis 17 Uhr mit Rollstuhlbasketball und Slalomparcours von Handiville, Riesenspielen aus Holz, einer Ausstellung von Kreationen der Kinder des Freizeitzentrums Soustons, Verkauf von Weihnachtsdekorationen aus den Workshops « Couture et Tricot gourmand » (Nähen und Feinstricken).

