Les défis sportifs du Téléthon Soustons, 8 décembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Vendredi 8 décembre :

– Défi sportif « Challenge Ergomètre » avec les élèves du Collège François Mitterrand de Soustons – Hall des Sports du lac – De 8h45 à 16h45 (non stop)

– Défi sportif « Es tu Cap ? » sur un circuit urbain de 1625m en nocturne avec l’ASS Running à partir de 18h30 – Départ office tourisme – Don libre

Samedi 9 décembre :

– Randonnée pédestre de 10 kilomètres en forêt avec l’ASS Rando (niveau facile-ouvert à tous) – Départ 9h – Pôle Associatif Résano Lapègue – Tarif 5€

– Défis de badminton avec machine à lancer des volants proposés par l’ASS Badminton – de 10h à 12h – Gymnase La Fontaine – Tarif 2€.

2023-12-08 fin : 2023-12-09

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Friday December 8th :

– Challenge Ergomètre » sports challenge with students from Collège François Mitterrand de Soustons – Hall des Sports du lac – 8:45 a.m. to 4:45 p.m. (non-stop)

– Es tu Cap? sports challenge on a 1625m urban circuit at night with ASS Running from 6.30pm – Departure Tourist Office – Free donation

Saturday December 9 :

– 10-kilometer forest hike with ASS Rando (easy level-open to all) – Departure 9am – Pôle Associatif Résano Lapègue – Price 5?

– Badminton challenge with shuttlecock throwing machine offered by ASS Badminton – 10am to 12pm – Gymnase La Fontaine – Price 2?

Viernes 8 de diciembre :

– Desafío deportivo « Challenge Ergomètre » con los alumnos del Collège François Mitterrand de Soustons – Hall des Sports du lac – de 8h45 a 16h45 (sin interrupción)

– Desafío deportivo « Es tu Cap? » en un circuito urbano de 1625 m por la noche con ASS Running a partir de las 18.30 h – Oficina de Turismo de salida – Donativo gratuito

Sábado 9 de diciembre

– Paseo de 10 km por el bosque con ASS Rando (nivel fácil – abierto a todos) – Salida a las 9h – Pôle Associatif Résano Lapègue – Precio 5?

– Desafío de bádminton con lanzador de volantes organizado por ASS Badminton – De 10h a 12h – Gymnase La Fontaine – Precio 2?

Freitag, den 8. Dezember :

– Sportliche Herausforderung « Challenge Ergomètre » mit den Schülern des Collège François Mitterrand in Soustons – Sporthalle am See – Von 8.45 bis 16.45 Uhr (nonstop)

– Sportliche Herausforderung « Es tu Cap? » auf einem 1625m langen Stadtkurs in der Nacht mit ASS Running ab 18:30 Uhr – Start Tourismusbüro – Freie Spende

Samstag, 9. Dezember :

– Wanderung von 10 Kilometern durch den Wald mit der ASS Rando (leichtes Niveau – für alle offen) – Start 9 Uhr – Pôle Associatif Résano Lapègue – Tarif 5?

– Badminton-Herausforderung mit Wurfmaschine, angeboten von der ASS Badminton – von 10 bis 12 Uhr – Gymnasium La Fontaine – Tarif 2?

Mise à jour le 2023-11-22 par OTI LAS