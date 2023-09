La Soustonnaise en liberté – Défi 40140 Soustons, 1 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

« La Soustonnaise en liberté », 2 versions proposées:

– du 1er au 31 octobre, un défi 40140 en autonomie et en toute liberté…

– le 23octobre 2021 à 10h, une course/marche ouverte à tous de 6,2 km.

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



« La Soustonnaise en liberté », 2 versions proposed:

– from October 1 to 31, a 40140 challenge in autonomy and in complete freedom…

– october 23, 2021 at 10 am, a race/walk open to all of 6.2 km

« La Soustonnaise en liberté », 2 versiones en oferta:

– del 1 al 31 de octubre, un desafío de 40140 en total autonomía y libertad…

– el 23 de octubre de 2021 a las 10:00 h, carrera/marcha de 6,2 km abierta a todos

« La Soustonnaise en liberté », 2 Versionen werden angeboten:

– vom 1. bis 31. Oktober, eine Herausforderung 40140 in völliger Unabhängigkeit und Freiheit…

– am 23. Oktober 2021 um 10 Uhr, ein für alle offener Lauf/Walk über 6,2 km

