Marché bio et artisanal Avenue de la Pêtre, 27 août 2023, Soustons.

Des produits bio et artisanaux sur la place du lac marin. Profitez-en!.

2023-08-27 à ; fin : 2023-08-27 13:00:00. .

Avenue de la Pêtre Place du Lac Marin

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organic and artisanal products on the marine lake square. Enjoy it!

Productos ecológicos y artesanales en la plaza del lago marino. ¡Disfrútelo!

Biologische und handwerkliche Produkte auf dem Seeplatz. Genießen Sie es!

Mise à jour le 2023-04-14 par OTI LAS