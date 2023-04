Landes Emotions Arènes, 23 août 2023, Soustons.

Le spectacle « Landes Emotions » réunit dans un seul et unique lieu, tous les symboles culturels qui façonne le territoire des landes..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 . .

Arènes Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The show « Landes Emotions » brings together in one place all the cultural symbols that shape the Landes territory.

El espectáculo « Las emociones de las Landas » reúne en un solo lugar todos los símbolos culturales que dan forma a la región de las Landas.

Die Show « Landes Emotions » vereint an einem einzigen Ort alle kulturellen Symbole, die das Gebiet der Landes prägen.

Mise à jour le 2023-03-03 par OT Soustons