Marché bio et artisanal Avenue de la Pêtre Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Marché bio et artisanal Avenue de la Pêtre, 20 août 2023, Soustons. Des produits bio et artisanaux sur la place du lac marin. Profitez-en!.

2023-08-20 à ; fin : 2023-08-20 13:00:00. .

Avenue de la Pêtre Place du Lac Marin

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Organic and artisanal products on the marine lake square. Enjoy it! Productos ecológicos y artesanales en la plaza del lago marino. ¡Disfrútelo! Biologische und handwerkliche Produkte auf dem Seeplatz. Genießen Sie es! Mise à jour le 2023-04-14 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Avenue de la Pêtre Adresse Avenue de la Pêtre Place du Lac Marin Ville Soustons Departement Landes Lieu Ville Avenue de la Pêtre Soustons

Avenue de la Pêtre Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Marché bio et artisanal Avenue de la Pêtre 2023-08-20 was last modified: by Marché bio et artisanal Avenue de la Pêtre Avenue de la Pêtre 20 août 2023 Avenue de la Pêtre Soustons

Soustons Landes