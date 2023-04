Stage de pêche Etang de Soustons, 17 août 2023, Soustons.

Ces journées sont encadrées par des animateurs diplômes du Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire (BPJEPS) option « Pêche de Loisirs ».

L’ensemble du matériel est fourni par la Fédération.

Inscriptions sur www.peche-landes.com dans l’onglet Agenda.

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-18 16:00:00. EUR.

Etang de Soustons Pointe des Vergnes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



These days are supervised by instructors with the « Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire » (BPJEPS) option « Pêche de Loisirs ».

All the equipment is provided by the Federation.

Registration on www.peche-landes.com in the Agenda tab

Estas jornadas están supervisadas por monitores con el « Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire » (BPJEPS) opción « Pêche de Loisirs ».

Todo el material es proporcionado por la Federación.

Inscripción en www.peche-landes.com en la pestaña Agenda

Diese Tage werden von Betreuern mit dem Diplom Brevet Professionnel Jeunesse et Education Populaire (BPJEPS) Option « Pêche de Loisirs » (Freizeitfischerei) begleitet.

Das gesamte Material wird vom Verband zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen auf www.peche-landes.com in der Registerkarte Agenda

Mise à jour le 2023-03-27 par OTI LAS