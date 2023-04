Beach Yoga Lac marin, 16 août 2023, Soustons.

Accomplir un asana n’est pas le but du Yoga. Devenir souple n’est pas le but du Yoga.

Tenir debout sur les mains n’est pas le but du Yoga. Le but est de créer un espace où vous ne pouviez pas accéder autrefois. Séance offerte par les Commerçants de Soustons Plage..

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-16 11:30:00. .

Lac marin

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



To perform an asana is not the purpose of Yoga. To become flexible is not the purpose of yoga.

Standing on your hands is not the purpose of yoga. The goal is to create a space you couldn’t access before. Session offered by the Shopkeepers of Soustons Plage.

Realizar una asana no es el objetivo del yoga. Ser flexible no es el propósito del yoga.

Ponerse de pie sobre las manos no es el objetivo del yoga. El objetivo es crear un espacio al que antes no podías acceder. Sesión ofrecida por los comerciantes de Soustons Plage.

Eine Asana zu vollenden ist nicht das Ziel des Yoga. Geschmeidig zu werden ist nicht das Ziel des Yoga.

Auf den Händen zu stehen ist nicht das Ziel des Yoga. Das Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, den Sie früher nicht erreichen konnten. Diese Stunde wird von den Händlern von Soustons Plage angeboten.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS