Atelier Pêche – Veillée carpe Lac de Soustons, 28 juillet 2023, Soustons.

L’ensemble du matériel est fourni par la Fédération.

Atelier ouvert à 8 jeunes entre 9 et 17 ans, déjà pêcheurs ou débutants, désirant s’initier ou se perfectionner. Activité encadrée par des moniteurs diplômés.

Inscription dans l’onglet Agenda de www.peche-landes.com.

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 21:00:00. EUR.

Lac de Soustons Pointe des Vergnes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



All the material is provided by the Federation.

Workshop open to 8 young people between 9 and 17 years old, already fishermen or beginners, wishing to learn or improve their skills. Activity supervised by qualified instructors.

Registration in the Agenda tab of www.peche-landes.com

Todo el equipo es proporcionado por la Federación.

Taller abierto a 8 jóvenes de entre 9 y 17 años, ya pescadores o principiantes, que deseen aprender o mejorar sus habilidades. Actividad supervisada por monitores cualificados.

Inscripción en la pestaña Agenda de www.peche-landes.com

Das gesamte Material wird von der Föderation zur Verfügung gestellt.

Offener Workshop für 8 Jugendliche zwischen 9 und 17 Jahren, die bereits angeln oder Anfänger sind und sich einführen oder verbessern möchten. Die Aktivität wird von diplomierten Lehrern betreut.

Anmeldung auf der Registerkarte Agenda von www.peche-landes.com

Mise à jour le 2023-03-27 par OTI LAS