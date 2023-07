Festiv’Cornemuses 2023 Soustons, 24 juillet 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Les cornemuses vont à nouveau sonner dans le sud des Landes ! Des dizaines de musiciens, des défilés, de nombreux concerts et animations. Programme à venir..

2023-07-24 fin : 2023-08-01 . .

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The bagpipes will once again be ringing in the south of the Landes! Dozens of musicians, parades, concerts and events. Program to follow.

Las gaitas vuelven a sonar en el sur de las Landas Decenas de músicos, desfiles, conciertos y actos. Programa a continuación.

Im Süden der Landes werden wieder die Dudelsäcke klingen! Dutzende von Musikern, Umzüge, zahlreiche Konzerte und Animationen. Programm folgt.

