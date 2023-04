Découverte jeux vidéo Médiathèque, 7 juin 2023, Soustons.

A partir de 8 ans. Vous êtes fan de jeux vidéo ou vous souhaitez vous initier dans le domaine? Venez tester des jeux vidéo récents et familiaux sur PS4, PS5, Switch, Xbox one, ordinateurs gaming. Sur inscription.

2023-06-07 à ; fin : 2023-06-07 16:00:00. .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 8 years old. You are a fan of video games or you want to learn about them? Come and test recent and family video games on PS4, PS5, Switch, Xbox one, gaming computers. On registration

A partir de 8 años. Eres fan de los videojuegos o quieres aprender sobre ellos? Ven a probar videojuegos recientes y familiares en PS4, PS5, Switch, Xbox one, ordenadores gaming. En la inscripción

Ab 8 Jahren. Sind Sie ein Fan von Videospielen oder möchten Sie sich in diesem Bereich ausprobieren? Testen Sie neue und familienfreundliche Videospiele auf PS4, PS5, Switch, Xbox one und Gaming-Computern. Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-04-18 par OTI LAS