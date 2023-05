Tricot-Thé Médiathèque de Soustons, 2 juin 2023, Soustons.

Débutants ou confirmés, venez tricoter ensemble et échanger vos astuces.

Pour les adultes et les enfants..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 18:30:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Beginners or experienced, come and knit together and exchange your tips.

For adults and children.

Principiantes o tejedores experimentados, vengan a tejer juntos e intercambiar consejos.

Para adultos y niños.

Anfänger oder Fortgeschrittene, kommen Sie zum gemeinsamen Stricken und tauschen Sie Ihre Tricks aus.

Für Erwachsene und Kinder.

Mise à jour le 2023-04-18 par OTI LAS