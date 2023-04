Théâtre « Les jeunes humoristes » Médiathèque de Soustons, 31 mai 2023, Soustons.

Par la troupe du Théâtre Espace Jeunes de Soustons

Préparez-vous à découvrir les sketchs déjantés de notre nouvelle troupe de théâtre de l’Espace Jeunes: Mme je sais tout, Sherlock et Paloma, le diadème….

2023-05-31 à ; fin : 2023-05-31 . .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



By the troupe of the Theatre Espace Jeunes of Soustons

Get ready to discover the crazy sketches of our new theater group of the Espace Jeunes: Mrs I know everything, Sherlock and Paloma, the diadem…

Por el grupo de teatro del Espace Jeunes de Soustons

Prepárate para descubrir los alocados sketches de nuestro nuevo grupo de teatro del Espace Jeunes: Mme je sais tout, Sherlock et Paloma, le diadème…

Von der Theatergruppe des Espace Jeunes in Soustons

Bereiten Sie sich darauf vor, die verrückten Sketche unserer neuen Theatergruppe des Espace Jeunes zu entdecken: Mme je sais tout, Sherlock et Paloma, le diadème…

