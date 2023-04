L’heure du conte Médiathèque, 27 mai 2023, Soustons.

Dès 4 ans. Installe-toi confortablement, l’histoire va bientôt commencer. Viens avec tes parents, grands-parents, … et découvre des histoires magiques, marrantes ou encore surprenantes. Sur inscription.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 11:30:00. .

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



From 4 years old. Make yourself comfortable, the story is about to start. Come with your parents, grandparents, … and discover magical, funny or surprising stories. On registration

A partir de 4 años. Ponte cómodo, la historia está a punto de empezar. Ven con tus padres, abuelos, … y descubre historias mágicas, divertidas o sorprendentes. Previa inscripción

Ab 4 Jahren. Mach es dir gemütlich, die Geschichte beginnt gleich. Komm mit deinen Eltern, Großeltern, ? und entdecke magische, lustige oder auch überraschende Geschichten. Auf Anmeldung

