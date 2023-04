Jeux de société pour tous Médiathèque de Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

Jeux de société pour tous Médiathèque de Soustons, 24 mai 2023, Soustons. Venez profiter d’un moment convivial autour de jeux de société. A partir de 7 ans.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 16:30:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a convivial moment around board games. From 7 years old Venga a disfrutar de un momento de convivencia en torno a juegos de mesa. A partir de 7 años Genießen Sie einen geselligen Moment bei Gesellschaftsspielen. Ab 7 Jahren Mise à jour le 2023-04-11 par OTI LAS

