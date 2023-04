Comité de lecture Médiathèque de Soustons, 10 mai 2023, Soustons.

Vous aimez lire et raconter vos lectures ? Venez partager vos coups de coeur en toute simplicité.

Ados – Adultes.

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 17:30:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you like to read and talk about your reading? Come and share your favorites in all simplicity

Teenagers – Adults

¿Le gusta leer y hablar de sus lecturas? Ven y comparte tus favoritos en toda simplicidad.

Adolescentes – Adultos

Sie lesen gerne und erzählen von Ihrer Lektüre? Kommen Sie und teilen Sie Ihre Favoriten in aller Einfachheit

Jugendliche – Erwachsene

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS