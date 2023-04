Les p’tits lus Médiathèque de Soustons, 3 mai 2023, Soustons.

Des histoires courtes, douces pour l’éveil et le plaisir des tout-petits. Venez avec vos tout-petits écouter des histoires racontées par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 0 à 3 ans..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 11:20:00. .

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Short, sweet stories for the awakening and pleasure of the little ones. Come with your toddlers to listen to stories told by librarians.

For children from 0 to 3 years old.

Historias cortas y dulces para el despertar y el disfrute de los niños pequeños. Ven con tus pequeños a escuchar historias contadas por los bibliotecarios.

Para niños de 0 a 3 años.

Kurze, süße Geschichten für das Erwachen und das Vergnügen der Kleinsten. Kommen Sie mit Ihren Kleinkindern und lauschen Sie den Geschichten, die von den Bibliothekarinnen erzählt werden.

Für Kinder von 0 bis 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-15 par OTI LAS