Journée 1 – Wing et foil Club de Voile Soustons Marensin, 29 avril 2023, Soustons.

Venez profiter d’une journée autour du Wing Foil !

Au programme : 6 stands de professionnels qui exposeront leurs matériels et présenterons les nouveautés 2023, des régates de Wing Foil (inscriptions sur place), des tests de matos et des démonstrations d’autres disciplines avec foil !.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 18:00:00. .

Club de Voile Soustons Marensin Route d’Azur – Base de Laurens

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy a day around Wing Foil!

On the program: 6 stands of professionals who will exhibit their equipment and present the new 2023 products, Wing Foil regattas (registration on site), equipment tests and demonstrations of other disciplines with foil!

¡Venga a disfrutar de una jornada en torno al Florete!

En el programa: 6 stands de profesionales que expondrán su material y presentarán las novedades 2023, regatas de Florete (inscripción in situ), pruebas de material y demostraciones de otras disciplinas de florete

Genießen Sie einen Tag rund um das Wing Foil!

Auf dem Programm stehen: 6 Stände von Profis, die ihr Material ausstellen und die Neuheiten für 2023 präsentieren, Wing Foil-Regatten (Anmeldung vor Ort), Materialtests und Vorführungen anderer Foil-Disziplinen!

