Spectacle « Le coquelicot » – Semaine intergénérationnelle Place des Arènes, 22 avril 2023, Soustons.

Avec Audrey Gareste, musicienne et comédienne, Fanny Luxe, marionnettiste.

Lui, c’est Léopold.

Elle, sa petite fille.

Elle vient chez lui.

Que cherche-t-elle ? et vous ?

Vous êtes invités à partager un moment de vie, entre rêve et réalité,

rythmé par le tic-tac de l’horloge..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. .

Place des Arènes Salle Roger Hanin

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



With Audrey Gareste, musician and actress, Fanny Luxe, puppeteer.

He is Leopold.

She is his little girl.

She comes to his house.

What is she looking for? And you?

You are invited to share a moment of life, between dream and reality,

punctuated by the ticking of the clock.

Con Audrey Gareste, músico y actriz, Fanny Luxe, titiritera.

Él es Leopold.

Ella es su niña.

Ella viene a su casa.

¿Qué busca? ¿Y usted?

Usted está invitado a compartir un momento de la vida, entre el sueño y la realidad,

puntuado por el tic-tac del reloj.

Mit Audrey Gareste, Musikerin und Schauspielerin, Fanny Luxe, Puppenspielerin.

Er, das ist Leopold.

Sie ist seine kleine Tochter.

Sie kommt zu ihm nach Hause.

Was sucht sie? Und Sie?

Sie sind eingeladen, einen Moment des Lebens zwischen Traum und Wirklichkeit zu teilen,

rhythmisiert durch das Ticken der Uhr.

