Tournoi de jeux vidéo « Mario-Kart » Médiathèque de Soustons, 18 avril 2023, Soustons.

Avis aux amateurs de jeux vidéo : venez vous affronter entre amis et faire connaissance avec d’autre passionnés.

Les phases finales auront lieu sur l’écran géant du Cinéma Atlantic de Soustons.

A partir de 8 ans.

2023-04-18 à ; fin : 2023-04-18 16:30:00. EUR.

Médiathèque de Soustons Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Notice to the video games lovers: come to confront you between friends and to make knowledge with other passionate persons.

The final phases will take place on the giant screen of the Atlantic Cinema of Soustons.

From 8 years old

Aviso a los aficionados a los videojuegos: venid a competir con amigos y a conocer a otros entusiastas.

Las fases finales tendrán lugar en la pantalla gigante del Atlantic Cinema de Soustons.

A partir de 8 años

Videospielfans aufgepasst: Treten Sie mit Freunden gegeneinander an und lernen Sie andere leidenschaftliche Spieler kennen.

Die Endspiele werden auf der Großleinwand des Atlantic-Kinos in Soustons ausgetragen.

Ab 8 Jahren

