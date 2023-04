Parcours sensoriel Médiathèque, 15 avril 2023, Soustons.

2 séances de parcours sensoriels pieds nus : 10h30 (1-3 ans) et 14h30 (4-5 ans)

Toutes les animations sont gratuites, sur inscription.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Médiathèque Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



2 sessions of barefoot sensory trails: 10:30 am (1-3 years) and 2:30 pm (4-5 years)

All activities are free of charge, upon registration

2 sesiones de senderos sensoriales descalzos: 10:30 h (1-3 años) y 14:30 h (4-5 años)

Todas las actividades son gratuitas, previa inscripción

2 Sitzungen sinnlicher Barfußparcours: 10:30 Uhr (1-3 Jahre) und 14:30 Uhr (4-5 Jahre)

Alle Animationen sind kostenlos, Anmeldung erforderlich

