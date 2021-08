Soustons Lac Challenge Soustons, 3 septembre 2021, Soustons.

Soustons Lac Challenge 2021-09-03 – 2021-09-05

Soustons Landes Soustons

VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021

“CHALLENGE ENTREPRISE”

⏰ de 13h30 à 18h30

Aviron, Stand Up Paddle géant et ergomètre.

Fédérez vos équipes, inscrivez-vous !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

“JOURNÉE PORTES OUVERTES AVIRON”

⏰ de 9h à 17h

Pour tous à partir de 11 ans.

Venez vous initier seul, à deux ou en famille !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021

“TECHNICAL RACE PARTY”

⏰ de 17h à 19h

Débutants, confirmés ou bien professionnels, venez avec votre matériel (stand up paddle ou ocean racing) vous mesurer à Martin Vitry,Stand Up Paddler professionnel, Triple Champion de France u18 et profitez de ses conseils.

Pot de l’amitié à l’arrivée !

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 2021

“COURSE LAC CHALLENGE / 3 DISTANCES”

⏰ de 9h à 14h

Petits & grands, embarquez à la découverte du lac pour un moment de folie ! Ouvert à toutes embarcations homologuées avec équipement de sécurité : stand up paddle, canoë, kayak, ocean racing, aviron,

+33 7 68 68 47 57

Soustons lac challenge

