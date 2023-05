Viens voir ma Rurale 2ème édition, 3 juin 2023, Soussac.

Pour la 2ème année consécutive, la Communauté des communes Rurales vous invite à découvrir plus en détails son territoire en visitant les entreprises et le patrimoine culturel qu’elle recèle. En 2023, zoom sur Saint-Ferme, Soussac et Cazaugitat. Au programme de la journée : visites de la Butte de Launay, de la ferme du Safran, de l’abbaye de Saint-Ferme, dégustations de vins, jeux de piste et course d’orientation pour enfants, expositions, stands variés de professionnels du secteur… Une soirée animée par Dougy clôturera cette journée de rencontres et d’échanges.

Retrouvez le programme en détails sur le site de la Communauté de communes ou par téléphone.

Réservations pour les repas du midi (Safran de Launay et Café du midi) et du soir (Cazaugitat, comité des fêtes, jusqu’au 26 mai, apporter vos assiettes et couverts)..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 00:00:00. EUR.

Soussac 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the 2nd consecutive year, the Community of Rural Municipalities invites you to discover its territory in more detail by visiting the companies and the cultural heritage that it conceals. In 2023, zoom on Saint-Ferme, Soussac and Cazaugitat. On the program for the day: visits to the Butte de Launay, the Saffron farm, the Saint-Ferme abbey, wine tasting, treasure hunt and orienteering race for children, exhibitions, various stands of professionals in the sector… An evening event hosted by Dougy will close this day of meetings and exchanges.

Find the program in details on the website of the Community of Municipalities or by phone.

Reservations for lunch (Safran de Launay and Café du midi) and dinner (Cazaugitat, comité des fêtes, until May 26, bring your plates and cutlery).

Por segundo año consecutivo, la Communauté des communes Rurales le invita a descubrir su territorio con más detalle visitando las empresas y el patrimonio cultural que alberga. En 2023, la atención se centrará en Saint-Ferme, Soussac y Cazaugitat. El programa de la jornada incluye visitas a la Butte de Launay, la granja del Azafrán y la abadía de Saint-Ferme, degustaciones de vino, búsquedas del tesoro y una carrera de orientación para niños, exposiciones y diversos stands de profesionales del sector… Una velada organizada por Dougy cerrará esta jornada de encuentros e intercambios.

Consulte el programa detallado en la página web de la Mancomunidad de Municipios o por teléfono.

Reservas para el almuerzo (Safran de Launay y Café du midi) y la cena (Cazaugitat, Comité des fêtes, hasta el 26 de mayo, traiga sus platos y cubiertos).

Im zweiten Jahr in Folge lädt die Communauté des communes Rurales Sie dazu ein, ihr Gebiet genauer zu erkunden, indem Sie die Unternehmen und das kulturelle Erbe, das sie birgt, besuchen. Im Jahr 2023 wird auf Saint-Ferme, Soussac und Cazaugitat gezoomt. Auf dem Tagesprogramm stehen Besichtigungen der Butte de Launay, der Safranfarm und der Abtei von Saint-Ferme, Weinproben, Schnitzeljagd und Orientierungslauf für Kinder, Ausstellungen, vielfältige Stände von Fachleuten aus der Branche… Ein von Dougy moderierter Abend wird diesen Tag der Begegnungen und des Austauschs abschließen.

Das genaue Programm finden Sie auf der Website der Communauté de communes oder telefonisch.

Reservierungen für das Mittagessen (Safran de Launay und Café du midi) und das Abendessen (Cazaugitat, Festkomitee, bis zum 26. Mai, Teller und Besteck mitbringen).

Mise à jour le 2023-05-13 par OT de l’Entre-deux-Mers