Sous-Venances – Danse Cherbourg-en-Cotentin, 25 novembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Sous-Venances – Danse Rue Martin Luther King La Glacerie Cherbourg-en-Cotentin

2021-11-25 – 2021-11-25 Rue Martin Luther King La Glacerie

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Deux créations sur les migrations humaines. Le déplacement de lieu de vie des individus pour des raisons politiques, religieuses et ethniques, économiques ou écologiques, mais également les migrations intérieures que ces déracinements provoquent…

De plumes et de plomb.

Solo dansé par Salima Nouidé.

Une guerrière au centre d’un cercle incandescent semble piégée et combat un vent de fureur. Campée sur ses hauts talons, elle cherche à se libérer de liens invisibles. Puis dans une ronde astrale, les plumes d’un chef indien remplacent sa pelisse de poils. En incantation, elle entre dans l’autre monde…

Sous-venance Sur-venance.

Trio dansé par Audrey Hector, Claire Massias, Nicolas Maye.

Trois danseurs, souverains et nobles, ouvrent tantôt des ciels de cendres, tantôt des éblouissements. Les corps nous livrent l’écriture ciselée et feutrée de Myriam Naisy, des parcours nomades, des trajets secrets, des caresses de sable et de vent.

À partir de 12 ans – Durée 1h5.

