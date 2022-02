Sous une pluie d’été – Cie Syllabe TNT – Terrain Neutre Théâtre, 23 février 2022, Nantes.

2022-02-23 Représentations mercredi 23 février 2022 à 11h et à 15h

Gratuit : non 8 € (hors frais de location éventuels)Billetterie :- 02 40 12 12 28- billetreduc.com, lekiosquenantais.fr Représentations mercredi 23 février 2022 à 11h et à 15h

Comédie. Un kiosque sous les lampions. Après l’orage, sous le bruit d’une douce pluie d’été, un drôle de bonhomme jongle avec des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes. Histoire pour faire éclore les coquelicots. Dans ce cocon de verdure, ce bonhomme joue de poésie et de magie. Il nous invite à observer, rêver, imaginer. Et peu importe qu’on ait 100 ans ou 4 ans, il est toujours temps de sauter pieds joints dans les flaques, s’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule, faire pousser les fleurs d’un simple souffle, regarder le monde au travers des bulles de savon ! Partir de 13 litres de savons, y ajouter une portion d’écriture théâtralisée, un soupçon d’univers poétique propre à la compagnie, y ajouter un paysage rêvé mêlant la magie des fêtes de fin d’année et la douceur d’un jardin d’été sous le chant des grillons. De la couleur, de l’humour et beaucoup de douceur. Enfin ne pas oublier l’eau – beaucoup d’eau, 2 escargots, 1 abeille, 2 oiseaux, des coquelicots, 1 coccinelle, du lierre et du jasmin, 1 bourdon et 1 araignée… Et voici, « Sous une pluie d’été ». Auteur : Stéphane Legris, Marie Sinet, Patrick Le Joncourt Artiste : Stéphane Legris Public : à partir de 2 ans Durée : 30 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000

