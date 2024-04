Sous terre par la Cie Matiloun Salle des fêtes Saint-Pryvé Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, vendredi 19 avril 2024.

Début : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:30:00+02:00

Le spectacle, inspiré de sources documentaires, est une forme hybride mêlant arts plastiques, théâtre d’objets, musique et vidéo.

C’est un voyage à plusieurs entrées :

des récits tirés du réel, une collection de portraits, des moments plus visuels évocateurs de sensations souterraines et une question sous jacente à cela: Quand on creuse, qu’est-ce qu’on trouve « au fond » ?

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Possibilité de voir l’exposition qui l’accompage du 25 mars au 6 avril à la médiathèque de Saint-Pryvé, 7 place Clovis.

bibliotheque@saint-pryve.fr

https://www.bibliotheque-saint-pryve.net/

spectacle tout public