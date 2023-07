Les Aventuriers de la belle étoile Sous tente, aloun, Lescun Lescun, 10 juillet 2023, Lescun.

Les Aventuriers de la belle étoile 10 – 21 juillet Sous tente, aloun, Lescun 670 € pour 12 jours – Montant facturé aux familles vacances apprenantes : 0 €

« Tu rêves de dormir à la belle étoile, sous tente ou sous tipi? Que dirais-tu pour cela d’installer ton campement dans les montagnes des Pyrénées?. »

Attiré par la vie de trappeur ? Tu rêves de dormir à la belle étoile, sous tente ou sous tipi ? Tu aimes bricoler et crapahuter dans la nature ? Tu souhaites apprendre à allumer un feu ? Que dirais-tu pour cela de venir installer ton campement dans les montagnes des Pyrénées ? Dans un lieu entouré de forêt, de ruisseaux et de pâturages, à l’aide de petits outils, nous monterons notre campement comme un petit « village » en pleine nature. Au fil des jours, c’est avec ton imagination, tes envies, tes deux mains et les possibilités offertes par l’environnement du campement que les activités du séjour se mettront en place. Tu pourras construire des cabanes à partir de branches trouvées sur place ; fabriquer des arcs, des flèches ou des jeux (toupies…) pour notre grand rallye nature ; des instruments de musique pour animer nos veillées ; du savon pour nos douches ; des couleurs naturelles pour faire des peintures, des dessins ou des teintures ; apprendre à cuisiner des pizzas au feu de bois accompagnées de pesto d’orties pour nos repas ; des sirops pour notre bar…Sans oublier des balades et des bivouacs pour aller découvrir la faune et la flore environnante, une soirée astronomie et de nombreux jeux de pleine nature !

Sous tente, aloun, Lescun aloun Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ee64.org/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559210660 »}, {« type »: « email », « value »: « association@ee64.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T14:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T14:30:00+02:00

nature randonnée

ee64