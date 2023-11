Les psaumes dans la prière juive contemporaine Sous-sol de la nouvelle église Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les psaumes dans la prière juive contemporaine Sous-sol de la nouvelle église Paris, 9 novembre 2023, Paris. Les psaumes dans la prière juive contemporaine Jeudi 9 novembre, 20h00 Sous-sol de la nouvelle église Entrée libre La paroisse ND de Grâce de Passy et l’association « Au vent des rencontres » vous invitent à une rencontre avec Stéphanie Van Tittelboom le jeudi 9 novembre de 20h à 21h30. Le christianisme est né à l’intérieur du judaïsme. Impossible de le comprendre en vérité sans lien avec celui-ci. En dialoguant avec les Juifs, c’est notre identité chrétienne que nous retrouvons comme jaillissant de source.

Stéphanie Van Tittelboom est élève Rabbin. Elle est commissaire-priseur et gemmologue. Mais l'amour des Textes et de la transmission l'ont décidée à devenir Rabbin. Elle nous fera partager son expérience de la prière juive au Dieu de l'Alliance.

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T21:30:00+01:00

8bis rue de l'Annonciation, 75016 Paris

