Sous-Sol Complexe sportif de la Source Orléans, mercredi 3 avril 2024.

Sous-Sol Spectacle de Break par la Compagnie Allongé + 1ère partie Street show Mercredi 3 avril, 15h00 Complexe sportif de la Source Gratuit – Sur réservation

Sous-sol d’Arnaud Deprez est un ballet de danse au sol, un ballet de breaking pour six Bboys et Bgirls adeptes de la scène et du floorwork.

La première partie consiste en un street show avec les BBoys Haiper, Leufleuriste et Fenix.

Complexe sportif de la Source Rue Alain Fournier, orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

break breakdance

© Dunstan Olasz – Compagnie Allongé