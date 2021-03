Le Mans Théâtre Paul Scarron Le Mans [Sous réserve] Mon visage d’insomnie – Samuel Gallet / Théâtre de l’Éphémère Théâtre Paul Scarron Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

du lundi 17 mai au samedi 22 mai à Théâtre Paul Scarron

Dans un petit village au bord de la mer, une ­vingtaine de jeunes migrants, noirs pour la plupart, vivent dans un centre d’accueils pour mineurs ­isolés. Quelques jours avant un départ au ski organisé par l’aide ­sociale à ­l’enfance, le jeune Drissa disparaît. Son ami ­Harouna, 16 ans, décide de ne pas partir en vacances pour ­attendre le retour de Drissa. Il reste alors seul avec Élise, ­éducatrice de 25 ans et Joël, la cinquantaine, ­nouvel éducateur fraichement arrivé au centre. Mon ­visage d’insomnie ­raconte ce trio perdu au bord de la mer. L’inquiétude d’Harouna persuadé que les ­retraités du village sont responsables de la disparition de son ami, les rêves d’ailleurs de la jeune Élise, la ­fascination qu’Harouna suscite chez Joël. Peu à peu, les repères se troublent, les identités vacillent. Joël est-il bien la personne qui devait venir ­remplacer Élise ? Drissa a-t-il été assassiné ? Les jeunes ­reviendront-ils un jour de vacances ?

Tarif unique : 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-17T18:30:00 2021-05-17T20:00:00;2021-05-18T20:30:00 2021-05-18T22:00:00;2021-05-19T20:30:00 2021-05-19T22:00:00;2021-05-20T18:30:00 2021-05-20T20:00:00;2021-05-21T20:30:00 2021-05-21T22:00:00;2021-05-22T17:00:00 2021-05-22T18:30:00

