[Sous réserve] Demande à la poussière – d’après le roman de John Fante Théâtre Paul Scarron, 1 avril 2021-1 avril 2021, Le Mans.

[Sous réserve] Demande à la poussière – d’après le roman de John Fante

du jeudi 1 avril au vendredi 2 avril à Théâtre Paul Scarron

Bon et méchant, généreux et voleur, Arturo Bandini détruit d’une main ce qu’il construit de l’autre. Installé à Los Angeles pour écrire son premier roman, Bandini erre dans une Californie meurtrie par la Grande Dépression. Fils d’immigrés italiens, il a deux rêves : devenir le plus grand des écrivains et devenir le plus américain des américains. Dans une arène de poussière, des personnages déracinés s’affrontent plein d’espoir sur une terre d’asile fragile et redoutable.

Dans ses romans John Fante suit le mouvement de Jack London et influence les auteurs de la Beat Generation avec un réalisme et une écriture sans fioritures. Il évoque-les exclus du

rêve américain et la vie californienne. Fante traite de faits et d’interrogations sur nos sociétés. Quelles questions ne pose-t-il pas dans son œuvre qui ne fasse pas échos avec aujourd’hui ? Les discriminations, la précarité, l’immigration et le racisme. Il pose également la question de l’identité, de la soumission, celle de l’oubli.

Tarif unique : 9€

Le roman le plus populaire de John Fante mis en scène par une jeune compagnie.

Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-01T18:30:00 2021-04-01T20:00:00;2021-04-02T20:30:00 2021-04-02T22:00:00