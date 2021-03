Le Mans Théâtre Paul Scarron Le Mans [Sous réserve] Conjuration – Collectif Eskandar Théâtre Paul Scarron Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Pendant toute la saison 20/21, à intervalles réguliers, les artistes du collectif Eskandar partent enquêter quelques jours dans une ville ou un village, un établissement scolaire ou une entreprise, un théâtre ou un quartier. A partir de ces échanges, d’interviews d’habitant-e-s portant sur le quotidien, sur les ressources naturelles, sur le rapport que l’on entretient avec son environnement, avec la catastrophe, sur l’imaginaire de l’apocalypse, autour des légendes que l’on porte, des vies futures que l’on désire, des espoirs et des regrets, les artistes composeront ensuite une fiction en plusieurs fragments, scènes, poèmes, morceaux, chansons, pour rendre compte de comment on vit ici, comment on échange, espère, rêve et invente l’avenir, quelle est la spécificité de l’environnement de ce quartier du monde et comment conjurer la catastrophe. C’est à partir de ces résidences de travail menés sur Le Mans et ailleurs que se constituera progressivement le répertoire du spectacle Conjuration, grande soirée de compilation de ces enquêtes.

Tarif unique : 9€

Enquêtes pour un avenir meilleur. Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans

2021-04-19T18:30:00 2021-04-19T20:00:00;2021-04-20T20:30:00 2021-04-20T22:00:00

