Sous Prétexte Deux… La sortie de chantier Tarbes, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Tarbes.

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes

Résidence « hors les murs » de la Compagnie Art’Can (38)

Avec Râjel, musicienne, performeuse, poète et Pedro, peintre, écrivain

Deux artistes sur scène et une exposition plastique. Trois expressions en scène, les arts graphiques, le verbe et la voix. Elle, Râjel, est musicienne, performeuse et poète, la motsicienne. Il, Pedro, peint, écrit et dessine à vif. Le propos est poétique. Il tire de sa substantifique moelle l’urgence de se dire, de s’inscrire et de se réinventer dans un monde en plein tumulte et changement. En croisant leurs disciplines respectives au public, et sous la forme d’une performance, c’est un vrai Pari d’Art que nous propose le duo Râjel-Pedro. Le binôme partagera avec le public l’installation des toiles et des dessins, et d’une prise de son du spectacle, exposés au Pari. Ainsi, l’exposition évolutive plastique et sonore est prétexte à l’échange au coin du zinc. »

* Dans le respect des mesures sanitaires

