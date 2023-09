Visite de la sous-préfecture Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne

Savoie Visite de la sous-préfecture Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Maurienne. Visite de la sous-préfecture Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00 Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Sur inscription auprès de communication@saintjeandemaurienne.fr . Présentation obligatoire d’une Carte Nationale d’identité valide le jour de la visite. VISITE DE LA SOUS-PRÉFECTURE* Rue de la sous-préfecture, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne *Sur inscription auprès de communication@saintjeandemaurienne.fr Présentation obligatoire de la Carte Nationale d’identité le jour de la visite. Dimanche 17 septembre, un départ à 10h et un départ à 11h, RDV devant la sous-préfecture Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne rue de la sous-préfecture, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne 73300 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « communication@saintjeandemaurienne.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@saintjeandemaurienne.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 Saint-Jean-de-Maurienne Détails Catégories d’Évènement: Saint-Jean-de-Maurienne, Savoie Autres Lieu Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Adresse rue de la sous-préfecture, 73300 Saint-Jean-de-Maurienne Ville Saint-Jean-de-Maurienne Departement Savoie Lieu Ville Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne latitude longitude 45.276083;6.344999

Sous-préfecture Saint-jean-de-Maurienne Saint-Jean-de-Maurienne Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-maurienne/