Visite guidée de la Sous-préfecture – Journées Européennes du patrimoine Sous-préfecture Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour franchir les grilles de la Sous-Préfecture et y découvrir les salons intérieurs. Bâtis en 1620, ces bâtiments ont accueilli le collège des Oratoriens.

Inscription obligatoire..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Sous-préfecture Square Honoré d’Urfé

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Take advantage of the European Heritage Days to go through the gates of the Sous-Préfecture and discover its interior salons. Built in 1620, these buildings once housed the Oratorian College.

Registration required.

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para atravesar las puertas de la Sous-Préfecture y descubrir sus estancias interiores. Construidos en 1620, estos edificios albergaron en su día el Colegio Oratoriano.

Inscripción obligatoria.

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um durch die Tore der Sous-Préfecture zu schreiten und die inneren Salons zu entdecken. Diese Gebäude wurden 1620 erbaut und beherbergten einst das Kollegium der Oratorianer.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez