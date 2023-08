Visite guidée de la sous-préfecture de Thiers – tout public Sous-préfecture de Thiers Thiers, 16 septembre 2023, Thiers.

Visite guidée de la sous-préfecture de Thiers – tout public Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Sous-préfecture de Thiers Les visites se poursuivront du lundi 18 septembre au jeudi 21 septembre, chacun de ces jours à 18 h et à 19 h. Inscription obligatoire à sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr avec l’indication des identités, qui seront vérifiées.

Pour la deuxième fois, les espaces privatifs de la sous-préfecture de Thiers seront ouverts au public.

Après l’accueil dans le parc où vous découvrirez une exposition du sculpteur Vladimir Skoda organisée par le Centre d’art contemporain Le Creux de l’enfer, vous pourrez visiter une partie de la résidence du sous-préfet (salle de réception, salon) et les bureaux de la sous-préfecture. La sous-préfète et les agents de la sous-préfecture vous renseigneront sur l’organisation de la sous-préfecture et le rôle du sous-préfet, l’histoire des lieux et des objets, et répondront à vos questions.

Sous-préfecture de Thiers 26 rue Barante 63300 Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 80 80 80 http://www.puy-de-dome.gouv.fr/sous-prefecture-de-thiers-r1006.html [{« type »: « email », « value »: « sp-thiers@puy-de-dome.gouv.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

Judith Husson