Visite commentée d’une exposition de Vladimir Skoda Sous-préfecture de Thiers Thiers, 16 septembre 2023, Thiers.

Visite commentée d’une exposition de Vladimir Skoda Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 Sous-préfecture de Thiers Inscription préalable obligatoire en indiquant nom, prénom et date de naissance de chaque participant. Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée. Groupes de 15 personnes maximum.

Le Creux de l’Enfer s’associe pour la deuxième année consécutive à la sous-préfecture de Thiers, avec une exposition de l’artiste Vladimir Skoda dans le parc et les appartements de la sous-préfecture. Sculpteur d’origine tchèque né en 1942, il vit et travaille entre Prague, Paris et La Monnerie-le-Montel, où il dispose depuis une vingtaine d’années d’un atelier. Très lié à la ville de Thiers où il a exposé pour la première fois en 1985 au cours du Symposium de Sculpture Monumentale Métallique, il est mis à l’honneur au sein de la sous-préfecture, avec une exposition de sculptures métalliques et d’estampes évoquant des constellations, comme un avant-goût d’une grande exposition rétrospective à venir à l’automne à Thiers et à Clermont-Ferrand. Profitez d’une visite guidée réalisée par les équipes du centre d’art et de la sous-préfecture le samedi 16 septembre toute la journée puis la semaine suivante en fin de journée, du lundi au jeudi, à 18h et 19h, sur inscription.

Sous-préfecture de Thiers 26 rue Barante 63300 Thiers

