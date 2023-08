Sous-préfecture Sous-préfecture de Draguignan Draguignan, 16 septembre 2023, Draguignan.

Sous-préfecture 16 et 17 septembre Sous-préfecture de Draguignan Entrée libre, parking et transports à proximité

Sous-préfecture

Avec la participation de l’association Napoléonienne.

10h défilé sur le bd Clemenceau

11h Inauguration officielle du bivouac de l’armée napoléonienne et tir au canon à la sous-préfecture.

11h-17h Visite libre du bivouac et ateliers de présentation (armement, exercice des troupes, procès, forge, cuisine roulante).

Démonstration de tir de canon.

Dimanche 17

10h Visite libre du bivouac et ateliers de présentation (armement, exercice des troupes, procès, forge, cuisine roulante).

Démonstration de tir de canon.

Sous-préfecture de Draguignan Boulevard Maréchal Foch 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 18 83 83 http://www.var.gouv.fr L’édifice de la sous-préfecture a été construit en 1848 par l’architecte Esprit LANTOIN. La sous-préfecture est adossée à un vaste parc dessiné par le Baron HAUSSMANN, Préfet du Var en 1849.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Ville de Draguignan