Cet évènement est passé Visite guidée de la sous-préfecture de Dole Sous-préfecture de Dole Dole Catégories d’Évènement: Dole

Jura Visite guidée de la sous-préfecture de Dole Sous-préfecture de Dole Dole, 15 septembre 2023, Dole. Visite guidée de la sous-préfecture de Dole 15 et 16 septembre Sous-préfecture de Dole Entrée sur inscription préalable À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, la sous-préfecture de Dole ouvre ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir des lieux qui ne sont d’ordinaire pas accessibles au public : la salle de réunion, le bureau de la sous-préfète, les salons ainsi que le parc. Sous-préfecture de Dole 23 rue de la Sous-préfecture 39100 Dole Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté http://www.jura.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-prefectures/Corps-prefectoral/Sous-prefet-de-Dole http://www.doledujura.fr;http://www.doletourisme.fr [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtDuScjrjuqC8p5wBCQml5F9nyquaiSxYD_C5X1ohO7jTsUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0 »}] Ancien hôtel de la famille Bereur au XVIIème siècle puis des Terrier de Montciel au XVIIIème siècle, l’immeuble est acquis par la Département du Jura pour y installer les services de la Sous-préfecture en 1824. Visites guidées sur rendez-vous uniquement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 © Préfecture du Jura Détails Catégories d’Évènement: Dole, Jura Autres Lieu Sous-préfecture de Dole Adresse 23 rue de la Sous-préfecture 39100 Dole Ville Dole Departement Jura Lieu Ville Sous-préfecture de Dole Dole latitude longitude 47.093877;5.49369

Sous-préfecture de Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/