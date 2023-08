Visite guidée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, 17 septembre 2023, Chalon-sur-Saône.

Visite guidée de la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Dimanche 17 septembre, 14h00 Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône Sur inscription à l’Espace patrimoine au 03 85 93 15 98 du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône lors de visites commentées.

L’ancien hôtel particulier a été édifié au XVIIe siècle pour Enoch de Virey, qui fut maire de Chalon-sur-Saône. Il possède une façade de briques et de pierre d’origine.

Le bâtiment a été doublé en profondeur au XIXe siècle pour de nouveaux usages et de nouveaux décors propres à un lieu de pouvoir et à un centre administratif majeur.

Départ des visites à 14h, 15h, 16h et 17h.

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône 8 place Pontus de Thiard 71100 Châlon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] Devenu siège de la sous préfecture au milieu du XIXe siècle, l’hôtel particulier construit pour M. Enoch de Virey au XVIIe siècle est peu visible d’ordinaire depuis la rue… Son changement de statut amena de nouveaux usages, propres à un lieu de pouvoir et à un centre administratif majeur. Classé partiellement Monument Historique, par la façade et la toiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Jean-Luc Petit, Ville de Chalon-sur-Saône