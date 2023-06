Visite guidée de la sous-préfecture Sous-préfecture de Castelsarrasin Castelsarrasin, 17 septembre 2023, Castelsarrasin.

Visite guidée de la sous-préfecture Dimanche 17 septembre, 10h00 Sous-préfecture de Castelsarrasin Gratuit. Sur inscription : mentionner prénom, nom, nombre de visiteurs, courriel de contact.

Découvrez la sous-préfecture de Castelsarrasin, ancien couvent des Ursulines.

Construit vers 1700 par l’ordre des Ursulines, ce couvent est déclaré bien national à la Révolution française et devient, en 1800, le siège de la toute nouvelle sous-préfecture. Venez découvrir son histoire, ses murs et les missions de l’Etat qui s’y exercent. Vous aurez aussi l’occasion d’observer, depuis le jardin, la tour d’angle, unique vestige des fortifications du XIVe siècle. Transformée en oratoire par les sœurs, elle vous livrera enfin tous ses secrets !

Sous-préfecture de Castelsarrasin 44 rue de la fraternité, 82100 Castelsarrasin Castelsarrasin 82100 Castelsarrasin Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sp-castelsarrasin@tarn-et-garonne.gouv.fr »}] La sous-préfecture de Castelsarrasin est située dans l’ancien couvent des Ursulines. Bien national en 1790, cet édifice était l’entrepôt des biens du clergé saisis jusqu’en 1800, avant d’être des geôles pendant la Terreur blanche (1794).

Le sous-préfet du premier arrondissement de Haute-Garonne s’y installe pour la première fois en l’an 8, et le lieu devient sous-préfecture de l’arrondissement de Castelsarrasin du département de Tarn-et-Garonne en 1808.

Positionné en limite des anciennes fortifications de la bastide fortifiée de Castelsarrasin, l’établissement datant de la deuxième moitié du XVIIe siècle est développé en L autour d’un parc, une aile hébergeait le pensionnat des écoles publiques pour les filles, scolarisées gratuitement jusqu’à la Révolution, l’autre aile abritait le couvent, avec sa chapelle, son réfectoire et son chapitre. Bien que le bâtiment ait été chahuté au cours des siècles, il présente un intérêt architectural et historique certain pour la ville de Castelsarrasin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

©ASPC