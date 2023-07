Visite guidée de la sous-préfecture de Bergerac Sous-préfecture de Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la sous-préfecture de Bergerac ouvre ses portes !

Programme :

– Visite guidée de la résidence par Monsieur le sous-préfet.

– Animations des jeunes sapeurs-pompiers toute la journée dans la cour de la sous-préfecture.

– Concert gratuit de l’orchestre « Union Musicale Bergeracoise » dans le parc de la sous-préfecture à 14h.

– Exposition par le sculpteur sur métal Christian Cadot.

Sous-préfecture de Bergerac 16 place Gambetta, 24100 Bergerac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

